«Одноклассники» могут заблокировать из-за массы голливудских фильмов в разделе «Видео»

Министерство культуры предписало социальной сети «Одноклассники» удалить с видеохостинга площадки 1208 голливудских и прочих западных фильмов – их свободное распространение, как считают чиновники, противоречит традиционным ценностям и способствует «нравственной деградации населения».

«В этой борьбе необходимо выступать единым фронтом. Мы уже добились, чтобы большинство иностранных фильмов были сняты с показа на телевидении, работаем сейчас с онлайн-кинотеатрами. Для RUTUBE тоже планировали выдать предписание, но там всё равно или не воспроизводится, или тормозит, или реклама каждые 30 секунд – можно сказать, что они уже заблокировали контент. Теперь работаем с социальными сетями», – пояснил глава департамента цензуры Минкульта Николай Водолагин.

В случае игнорирования предписания или «неполной зачистки информационного поля от нежелательного содержимого» соцсеть столкнётся с исключением из белых списков, а затем и с блокировкой, предупредили в министерстве.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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