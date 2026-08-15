 

«Одноклассники» могут заблокировать из-за массы голливудских фильмов в разделе «Видео»

15.08.2026, 18:03, Разное
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Министерство культуры предписало социальной сети «Одноклассники» удалить с видеохостинга площадки 1208 голливудских и прочих западных фильмов – их свободное распространение, как считают чиновники, противоречит традиционным ценностям и способствует «нравственной деградации населения».

«В этой борьбе необходимо выступать единым фронтом. Мы уже добились, чтобы большинство иностранных фильмов были сняты с показа на телевидении, работаем сейчас с онлайн-кинотеатрами. Для RUTUBE тоже планировали выдать предписание, но там всё равно или не воспроизводится, или тормозит, или реклама каждые 30 секунд – можно сказать, что они уже заблокировали контент. Теперь работаем с социальными сетями», – пояснил глава департамента цензуры Минкульта Николай Водолагин.

В случае игнорирования предписания или «неполной зачистки информационного поля от нежелательного содержимого» соцсеть столкнётся с исключением из белых списков, а затем и с блокировкой, предупредили в министерстве.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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