 

Минздрав запретил россиянам покупать больше одного арбуза в месяц

15.08.2026, 13:04, Разное
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал указ «О неотложных мерах по охране здоровья граждан от последствий чрезмерного употребления сахаров природного (естественного) происхождения».

Согласно документу, с 1 августа 2026 года для всех россиян вводятся лимиты на потребление овощей, фруктов и ягод. 

«Диабет, ожирение и атеросклероз – вот малая часть болезней, которые вызывает сладкое. Именно поэтому мы приняли решение ввести мера в отношении некоторых продуктов, которые наиболее опасны для здоровья», – сказал Мурашко.

Пока ограничения введены только на арбузы – граждане смогут покупать не более одного в месяц. В ближайшее время в список «опасных» фруктов и ягод могут быть включены могут быть включены дыни, виноград, абрикосы, персики и черешня.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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