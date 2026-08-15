 

США изучают причастность Китая к финансированию антиизраильской организации Code Pink

15.08.2026, 9:15, Разное
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Американские политики изучают возможную причастность Китая к финансированию антиизраильской организации Code Pink, действующей на территории Великобритании.

Расследование сосредоточено вокруг перевода 250 тысяч фунтов стерлингов компании, связанной с IT-магнатом Невиллом Роем Сингхэмом, которого обвиняют в продвижении интересов Пекина. Организацию Code Pink основала его супруга Джоди Эванс. В США комиссия Конгресса пришла к выводу, что группа находится под влиянием Коммунистической партии Китая и получает от Сингхэма миллионные дотации.

В Великобритании активисты Code Pink организовывали акции против действий Израиля в секторе Газы и пикетировали базы Королевских ВВС, включая объект Акротири на Кипре, задействованный в разведвылетах. В заявлениях группы утверждалось, что британское руководство «куплено сионизмом».

Представители Конгресса США заявили, что сеть Сингхэма поддерживает прохамасовские и коммунистические структуры за пределами Америки.


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