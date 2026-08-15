 

НАТО засылало в российские регионы десантные группы автолюбителей, организовывавших очереди на автозаправках

15.08.2026, 9:18, Разное
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Национальная служба безопасности обнародовала данные о масштабной операции Североатлантического альянса, в рамках которой в российские регионы забрасывались специально подготовленные группы автолюбителей с заданием создавать искусственные очереди на АЗС. По версии следствия, целью акции было формирование у населения ложного представления о топливном кризисе и якобы высоких ценах на бензин. 

Всего было зафиксировано 20 парашютных групп, десантированных за Уралом. Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, засланные автолюбители действовали по отработанной методике: они появлялись на заправках в часы пик, демонстративно заливали в баки большие объёмы топлива и подолгу не покидали колонку, создавая впечатление тотального дефицита.

Наиболее циничные агенты, по данным органов, практиковали так называемый «двойной заезд» – манёвр, при котором водитель якобы забывает заправиться с первого раза, разворачивается и занимает очередь заново. Именно такие инциденты, считают в ведомстве, и породили слухи о перебоях с бензином, тогда как на самом деле топливо заканчивалось лишь у тех, кто поддался панике и начал заправляться впрок, подыгрывая тем самым стратегам из Брюсселя.

«Мы столкнулись с театральной постановкой, разыгранной по методичкам Сороса и Алена Даллеса, – заявил представитель силового ведомства полковник Игорь Мизинцев. – Представьте: двенадцать человек на семи машинах, все – в одинаковых куртках, все – с канистрами. Заправка работает, топливо есть. Но они стоят. Стоят так, что любой нормальный водитель начинает нервничать, нервничать и тоже встаёт в очередь. А когда человек встал в очередь, он уже не может признать, что никакого кризиса нет, – иначе зачем он стоял? Вот на этой психологии и строилась диверсия». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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