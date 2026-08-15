В Центральной синагоге Нью-Йорка мужчина напал на женщину и охранника

В пятницу вечером, 14 августа, во время шаббатней службы в Центральной синагоге Манхэттена мужчина устроил беспорядки, а затем напал на 63-летнюю женщину и сотрудника охраны, пишет Jewish Telegraphic Agency.

По данным полиции, 46-летний Ларри Монтес ударил женщину, а затем плюнул в охранника и ударил его головой. Он также повредил имущество синагоги. Дежуривший на месте сержант полиции немедленно задержал нападавшего.

Серьезных травм никто не получил: у женщины диагностированы небольшая рана губы и травма предплечья. Монтесу предъявлены, среди прочего, обвинения по двум эпизодам нападения и повреждению имущества, квалифицированным как преступления на почве ненависти. После происшествия полиция усилила присутствие у синагоги.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что «потрясен» нападением во время шаббатней службы, назвав случившееся «отвратительным актом», которому нет места в городе.

Комиссар полиции Джессика Тиш, которая в детстве посещала Центральную синагогу, подчеркнула, что место богослужения «никогда не должно становиться местом преступления».

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