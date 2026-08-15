 

В Центральной синагоге Нью-Йорка мужчина напал на женщину и охранника

15.08.2026, 6:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В пятницу вечером, 14 августа, во время шаббатней службы в Центральной синагоге Манхэттена мужчина устроил беспорядки, а затем напал на 63-летнюю женщину и сотрудника охраны, пишет Jewish Telegraphic Agency.

По данным полиции, 46-летний Ларри Монтес ударил женщину, а затем плюнул в охранника и ударил его головой. Он также повредил имущество синагоги. Дежуривший на месте сержант полиции немедленно задержал нападавшего.

Серьезных травм никто не получил: у женщины диагностированы небольшая рана губы и травма предплечья. Монтесу предъявлены, среди прочего, обвинения по двум эпизодам нападения и повреждению имущества, квалифицированным как преступления на почве ненависти. После происшествия полиция усилила присутствие у синагоги.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что «потрясен» нападением во время шаббатней службы, назвав случившееся «отвратительным актом», которому нет места в городе.

Комиссар полиции Джессика Тиш, которая в детстве посещала Центральную синагогу, подчеркнула, что место богослужения «никогда не должно становиться местом преступления».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.08 / В Самаре ракетным ударом поражено промышленное предприятие, вероятная цель – РКЦ «Прогресс»

15.08 / Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии, есть жертвы

14.08 / Пропавшие израильтянки Мали и Лиэль Яаломи найдены в Аргентине

14.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1633-й день войны

14.08 / В США признал вину убийца гендиректора UnitedHealthcare

14.08 / Посол Израиля в Таиланде призвала местные власти защищать израильтян

14.08 / СМИ — Мали и Лиэль Яаломи, возможно, бежали в Южную Америку

14.08 / «Время потуже затянуть пояса»: зарядка электромобиля в Москве может стать платной услугой

14.08 / Физики впервые смогли увидеть квантовый процесс в сверхпроводнике, который искали 30 лет

14.08 / В Лондоне в продаже появилась книга Гитлера «Майн Кампф» на арабском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике