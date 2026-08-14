«Время потуже затянуть пояса»: зарядка электромобиля в Москве может стать платной услугой

Источники в департаменте транспорта Москвы сообщили, что услуга зарядки электромобиля на городских зарядных станциях с 2027 года может стать платной. До этого платить приходилось только иногородним, а в 2025 году для москвичей была введена доплата за ультрабыструю зарядку (от 200 до 300 кВт).

По словам собеседника издания, решение продиктовано «непростой экономической ситуацией».

«В прошлом году, когда ультрабыструю зарядку начали тарифицировать, это было изначально включено в бизнес-модель проекта. А вот плата для москвичей за обычную зарядку – это уже форс-мажор в условиях непростой экономической обстановки, – сказал он. – Решение, конечно, объясним оптимизацией и заботой о москвичах, но неофициально могу сказать, что пришло время потуже затянуть пояса».

В то же время источник добавил, что ежемесячные выплаты на социальную карту в размере 20 тысяч рублей для владельцев электромобилей пока отменять не будут, поскольку в ином случае есть риск сорвать показатели по экологии.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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