В Лондоне в продаже появилась книга Гитлера «Майн Кампф» на арабском языке

В новом книжном магазине Aafaq, открывшемся в Лондоне, в продаже были обнаружены экземпляры книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» на арабском языке (издательства Aafaq). Это вызвало острую критику со стороны еврейских организаций Великобритания и местных политиков.

Книги заметил и сфотографировал депутат городского совета Эллиот Кек. В магазине заявили, что в наличии было всего три экземпляра, которые лежали на дальних полках рядом с исторической литературой, и отвергли обвинения в поддержке нацистской идеологии или антисемитизма.

В свою очередь Кек и представители еврейских общин заявили, что книга находилась на одном из главных демонстрационных столов, и потребовали ее незамедлительного изъятия из продажи.

Издательство и магазин принадлежат Насеру аль-Шаммари из Кувейта.

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