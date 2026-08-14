 

Мали и Лиэль Яаломи покинули квартиру в Вене самостоятельно, поиски расширены на другие страны

14.08.2026, 14:18, Разное
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Продолжается расследование исчезновения 50-летней Мали Яаломи и ее 23-летней дочери Лиэль, которые пропали без вести, находясь в Вене. Как пишет «Сругим», версия о том, что женщины были похищены из арендованной в апарт-отеле в Вене квартиры, все менее кажется достоверной: Мали и Лиэль Яаломи попали на камеры наружного наблюдения, когда самостоятельно покидали дом со своими вещами.

Поиски женщин расширены на другие европейские страны: по предположениям следователей, Мали и Лиэль Яаломи могут уже находиться за пределами Австрии. При этом следователи исходят из версии, что обе они живы. Тем не менее, пока не исключаются никакие направления расследования.

Последний сигнал с их мобильных телефонов был зафиксирован утром в субботу в районе Центрального вокзала Вены. Проверка телефонов показала, что с них удалялись данные о геолокации. Сейчас изучаются записи камер наблюдения, чтобы установить дальнейший маршрут женщин и выяснить, могли ли они сесть на поезд.

Расследование ведет совместная группа полиции Вены и экономического подразделения «ЛАХАВ-433» полиции Израиля.


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