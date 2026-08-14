Нейросети без статуса «суверенных» признают «ИИностранными агентами» и обяжут маркировать свои ответы

Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону о фундаментальных моделях искусственного интеллекта – отныне языковые модели, не считающиеся суверенными, получат статус «ИИностранных агентов».

Зарубежные и несертифицированные отечественные алгоритмы будут обязаны маркировать каждый свой ответ пользователю из России специальным дисклеймером.

«Российский пользователь должен четко понимать, с кем он общается. Если вы спрашиваете у ChatGPT рецепт блинов, вы должны знать, что этот ответ сгенерирован бездушной машиной, обученной на западных методичках», – пояснил один из разработчиков законопроекта.

Плашка должна состоять из 24 слов и должна быть написана заглавными буквами. Кегль маркировки должен быть в два раза больше кегля в самом ответе. Текст утверждённого дисклеймера звучит так: «НАСТОЯЩИЙ СГЕНЕРИРОВАННЫЙ ОТВЕТ (МАТЕРИАЛ) ПРОИЗВЕДЁН, СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁН ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И ОБУЧЕН НА МАТЕРИАЛАХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РОССИЙСКИМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ».

В случае несоблюдения закона против создателей модели будут возбуждаться уголовные дела по новой статье 284.4 УК РФ («Уклонение искусственного интеллекта от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об ИИноагентах»).

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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