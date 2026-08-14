Полиция начала штрафовать россиянок, которые занимаются йогой

В России стартовала общенациональная кампания по борьбе с экстремистскими видами духовных практик, которые не соответствуют традиционным российским нравственным ценностям – с начала августа полицейские привлекли к ответственности более тысячи россиянок, которые регулярно занимаются йогой.

«Как известно, ещё в июле 2025 года суд признал йогу экстремистской идеологией и запретил её деятельность на территории России. Поэтому с участниками этих собраний проводятся разъяснительные беседы и выписываются штрафы», – сказал пресс-секретарь столичной полиции Иван Ежовский.

Также каждая арестованная подписывает обязательство больше не занимается йогой, в противном случае женщинам грозит до 5 лет заключения в колонии строгого режима и штраф до миллиона рублей.

В ближайшее время полицейские планируют провести проверки центров пилатес, барре, цигун и других потенциально экстремистских течений.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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