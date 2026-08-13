К поискам пропавших в Вене израильтянок присоединяется «Мосад»

Специалисты службы разведки «Мосад» вылетели в Вену для того, чтобы принять участие в розысках пропавших гражданок Израиля, 50-летней Мали Яаломи и ее 23-летней дочери Лиэль. Как пишет австрийское издание Heute, в последний раз женщины, прибывшие в Австрию из Праги, связывались со своими близкими в пятницу, незадолго до наступления шаббата.

До воскресенья их родственники не искали их, однако когда они забеспокоились, выяснилось, что Мали и Лиэль не явились на встречу шаббата в «Бейт-ХАБАД», как планировали. Их мобильные телефоны были найдены возле железнодорожного вокзала в Вене, а данные о местоположении с телефонов были удалены.

Во вторник Мали и Лиэль Яаломи должны были вылететь обратно в Израиль, но они не зарегистрировались на рейс и не явились на посадку. При обыске в арендованной ими квартире никаких личных вещей женщин найти не удалось.

В настоящее время следователи изучают версии, указывающие на то, что эти двое могли покинуть Австрию и отправиться в другую страну. Также стало известно, что мать и дочь взяли с собой крупную сумму денег, прежде чем покинуть Израиль.

Розыски пропавших были расширены, израильские эксперты выехали в Вену, из Нидерландов в Вену прибыл представитель полиции Израиля. К поиску также привлечено подразделение переговорщиков, специализирующееся на методах составления психологических портретов и других методах расследования. По сообщениям СМИ, в поисковой операции теперь участвует и Моссад.

Между тем, суд в Израиле запретил публикацию подробностей расследования их исчезновения до 13 сентября. Банк «Иерушалаим», где работает Мали Яаломи, опубликовал сообщение о том, что слухи о возможной растрате не соответствуют действительности: вклады клиентов банка в безопасности.

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