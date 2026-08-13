 

Канаду и США соединил рекордный вантовый мост длиной 2500 метров

13.08.2026, 14:45, Разное
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После почти восьми лет напряженной работы в Северной Америке открылся самый протяженный вантовый мост, соединивший Канаду и США. Главный пролет сооружения достигает 853 метров, а общая протяженность переправы составляет 2 500 метров. Названный в честь знаменитого хоккеиста из Канады Горди Хоу, мост стал десятым по длине в своем классе в мире, а его палуба, расположенная на высоте 42 метра над рекой Детройт, имеет ширину 37 метров и включает шесть основных полос для движения транспорта, 60 полос для проведения досмотра и 16 платных полос.

Строительство потребовало колоссальных усилий: с октября 2018 года над проектом трудились почти 16 000 человек. Мост поддерживают 216 вант, каждая из которых состоит из 38–122 стальных прядей. Две внушительные башни высотой 220 метров – одни из самых высоких сооружений в регионе – потребовали 4500 тонн стальной арматуры и 10 тысяч кубометров бетона. Они закреплены на сваях, пробуренных на глубину 36 метров в скальное основание. Ночью мост подсвечивают более 6000 программируемых белых светодиодов. Объект улучшит транспортную логистику, но и станет символом инженерного мастерства, способного преодолевать как географические, так и политические барьеры.

Открытие моста совпало с напряженным периодом в американо-канадских отношениях: как сообщает Reuters, США отказались отправлять официальных лиц на церемонию открытия из-за продолжающейся торговой войны и разногласий по поводу раздела доходов от платных дорог. Несмотря на политические трения, проект остается важнейшим инфраструктурным достижением, символизирующим партнерство и амбиции. В официальном пресс-релизе отмечается, что инвестиции в современную инфраструктуру создают более крепкое будущее, и новый мост – яркое тому подтверждение.

Источник &#8212 Gordie Howe International Bridge


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