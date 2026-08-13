Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1632-й день войны

Минобороны РФ 13 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Макарово, Новоалександровка, Купино, Подсреднее, Кудеевка, Васильевка, Светличное, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области.

ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 6 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балаклея, Пристен, Веселое, Червоный Став, Подлиман, Петровка Харьковской области, Святогорск, Старый Караван и Маяки Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 1 боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Ореховатка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Першомарьевка, Никаноровка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Грузское, Сергеевка, Рубежное, Райское, Красноподолье, Анновка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 1 артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дубовики, Романки, Покровское, Орлы, Коломийцы Днепропетровской области, Червоный Яр, Криновка, Зеленое, Новосолошино, Егоровка, Рыбальское и Долинка Запорожской области. Противник потерял до 350 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Григоровка и Юрковка Запорожской области. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 206167 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30566 танков и других боевых бронированных машин, 1770 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36138 орудий полевой артиллерии и минометов, 69169 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете минобороны РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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