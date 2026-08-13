 

Godox выпустила «прозрачную» камеру без экрана

13.08.2026, 14:15, Разное
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Компания Godox, известная своим осветительным оборудованием, представила первую собственную камеру C100 – необычное устройство, меняющее сам процесс съемки. Вместо традиционного дисплея большая часть корпуса занята прозрачным оптическим видоискателем, пропускающим более 50 % света. Камера весит всего 65 граммов и напоминает винтажную игрушку. Идея проста: вы снимаете, не отвлекаясь на просмотр каждого кадра, а оцениваете результат позже. Godox намеренно замедляет процесс, делая его менее предсказуемым и более осознанным – в центре внимания оказывается сам объект, а не его миниатюра на экране.

Прозрачный видоискатель размером 60×48 мм служит окном в сцену, а на него накладывается минималистичный графический интерфейс с информацией о режиме съемки, заряде батареи и данными экспозиции. Камеру не нужно прижимать к лицу – ее держат как маленькое окошко, сохраняя преимущества оптического видоискателя, но с цифровыми подсказками. Но у C100 есть и практическая функция: она работает как центровзвешенный экспонометр, считывая яркость из центральной части кадра и выводя ISO, диафрагму и выдержку прямо на HUD.

Камера снимает фото и видео с разрешением 2 МП (1920×1080), сохраняя файлы на TF/microSD-карты. USB-C с USB 2.0 позволяет подключаться к телефону для предпросмотра и передачи файлов. Аккумулятора хватает на 1,5 часа непрерывной съемки. Godox не раскрывает точное разрешение, но обзоры отмечают, что качество фото удивляет для такой цены, хотя видео и звук скромнее. Это камера для создания памятных моментов и обучения, а не профессиональная техника.

Источник &#8212 Godox C100


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