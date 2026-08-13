 

Премьер-министр Японии о визите Путина на Курилы — «Мы оскорблены, это японская территория»

13.08.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил расположенный на Дальнем Востоке остров Итуруп. Он относится к южной части Курильской гряды, на которую претендует и Япония, владевшая этими островами до 1945 года.

Как сообщается, глава государства посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный», Курильскую центральную районную больницу, школу имени героя РФ Э.Д. Норполова, а также провел рабочую встречу и с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Ранее Путин, совершающий поездку по Сибири и Дальнему Востоку, стал гостем учений Тихоокеанского флота, наблюдая за ними с гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Отметим, что по тому же проекту был построен и крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота РФ, потопленный ВСУ в 2022 году.

Комментируя проблему Курил, президент заявил, что достиг прогресса на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, однако теперь официальный Токио пересмотрел позицию. Добавим, что переговоры были прекращены после российского вторжения в Украину.

«Арипелаг, как исторически, так и с точки зрения международного права, является суверенной японской территорией. Подобные действия оскорбляют чувства нашего народа, они абсолютно неприемлемы», – сказала в телевизионном обращении премьер-министр Японии Санаэ Такаити.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.08 / В многослойных нанопокрытиях нашли механизм, который останавливает разрушение

13.08 / Депутаты КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» заблокировали законопроект Единой России о снижении пенсионного возраста

13.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1632-й день войны

13.08 / Древние индейцы без государственного управления построили сложную ирригационную систему площадью полмиллиона гектаров 

13.08 / На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13.08 / Министр юстиции Марокко — «Сеута и Мелилья – наша земля, а не испанская»

13.08 / Некоторые черные дыры могут быть старше Большого взрыва — это объяснило бы темную материю

13.08 / Ученые не нашли связи между нелегальной иммиграцией и ростом преступности

13.08 / «Приезжают сразу два Путина»: из-за слухов в Ижевске топливо на АЗС продавали по 30 рублей за литр

13.08 / Ученые из РАН нашли объяснение необычной конструкции античных надгробий Херсонеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике