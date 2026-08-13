Премьер-министр Японии о визите Путина на Курилы — «Мы оскорблены, это японская территория»

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил расположенный на Дальнем Востоке остров Итуруп. Он относится к южной части Курильской гряды, на которую претендует и Япония, владевшая этими островами до 1945 года.

Как сообщается, глава государства посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный», Курильскую центральную районную больницу, школу имени героя РФ Э.Д. Норполова, а также провел рабочую встречу и с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Ранее Путин, совершающий поездку по Сибири и Дальнему Востоку, стал гостем учений Тихоокеанского флота, наблюдая за ними с гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Отметим, что по тому же проекту был построен и крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота РФ, потопленный ВСУ в 2022 году.

Комментируя проблему Курил, президент заявил, что достиг прогресса на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, однако теперь официальный Токио пересмотрел позицию. Добавим, что переговоры были прекращены после российского вторжения в Украину.

«Арипелаг, как исторически, так и с точки зрения международного права, является суверенной японской территорией. Подобные действия оскорбляют чувства нашего народа, они абсолютно неприемлемы», – сказала в телевизионном обращении премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

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