Министр юстиции Марокко — «Сеута и Мелилья – наша земля, а не испанская»

Министр юстиции Марокко Абдул-Латиф Уахби возобновил требование передать под суверенитет страны расположенные в Северной Африке испанские анклавы Сеута и Мелилья. Он заявил, что эти земли исторически принадлежат марокканцам.

«Это вопрос остается на столе переговоров, мы поднимаем его на каждых двусторонних переговорах с испанцами. Мы не откажемся от наших земель, но тут требуется терпение. Речь идет о длительном процессе», – заявил чиновник в интервью «Аш-Шарк».

«Суверенитет Испании над Сеутой и Мелильей не подвергается сомнению. Это часть международно признанной испанской территории. Наша территориальная целостность не может быть предметом обсуждения», – ответил на это испанский дипломатический источник.

Отношения между Испанией и Марокко обострились после прорыва в Сеуту более чем 70000 марокканских нелегалов. Десятки тысяч из них были высланы, но множество остается, что привело к значительному росту преступности. Предполагается, что прорыв был бы невозможен без согласия властей Марокко.

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