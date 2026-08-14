Израильские спасатели направляются в Колумбию для оказания помощи после землетрясения

Израильская спасательная и гуманитарная делегация «Брит Реим» в ночь на пятницу, 14 августа, вылетела с авиабазы Неватим в Колумбию, пострадавшую от разрушительного землетрясения. В состав делегации входят около 80 военнослужащих и специалистов Командования тыла, министерств обороны и иностранных дел. Спасательным отрядом командует бригадный генерал запаса Йоси Пинто.

Перед вылетом на самолет ВВС Израиля погрузили специальное оборудование для поиска и спасения людей из-под завалов.

После прибытия израильтяне приступят к обследованию разрушенных зданий, поисково-спасательным работам, а также раздаче пострадавшим продовольствия и воды.

На момент публикации официального сообщения о приземлении делегации в Колумбии еще не поступало.

По последним данным колумбийских властей, в результате землетрясения магнитудой 7,4 погибли более 280 человек, примерно 380 считаются пропавшими без вести, около 3900 получили травмы.

Правительство Колумбии заявило, что принимает иностранные спасательные группы из США, Израиля, Эквадора и Сальвадора.

По данным открытых сервисов отслеживания полетов, израильский военный самолет по пути в Южную Америку прошел через воздушное пространство Марокко, а не Испании. В OSINT-источниках высказывается версия, что Мадрид не разрешил израильскому военному борту пролет через испанское воздушное пространство, однако официального подтверждения этой информации со стороны Испании или Израиля пока нет.

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