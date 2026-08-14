Истребители NATO сбили иностранный беспилотник над Латвией

Истребители NATO в ночь на 14 августа сбили иностранный беспилотник, проникший в воздушное пространство Латвии. БПЛА был уничтожен над Балвским краем на северо-востоке Латвии, сообщает минобороны этой страны Балтии.

Латвийское министерство обороны заявило, что аппарат оказался в воздушном пространстве страны в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом тип и модель дрона, его принадлежность, наличие боевой части и первоначальный маршрут пока не раскрываются.

С августа миссия NATO в странах Балтии была преобразована из патрулирования воздушного пространства в полноценную миссию воздушной обороны. Дежурство осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Это не первый подобный инцидент в Латвии в последние месяцы. В июне истребители NATO уже сбивали иностранный дрон над территорией страны, а латвийские военные тогда также связывали его отклонение от маршрута с российским радиоэлектронным воздействием. В других эпизодах власти стран Балтии сообщали о беспилотниках, которые, предположительно, сбивались с курса из-за подавления или подмены GPS-сигналов.

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