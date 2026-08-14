ВСУ — ночью сбиты 90 из 112 БПЛА. МО РФ — перехвачены 553 БПЛА, удары по Wildberries и порту

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 90 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен ущерб в Краматорске Донецкой области, в Черкасской области, в Запорожском районе, в Киеве, в Кировоградской области и в Херсоне, известно о погибшем и пострадавших.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 553 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Атакованы склад Wildberries в Тверской области и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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