Щадящий метод позволил частично восстановить лицевой нерв без пересадки фрагмента другого нерва

Повреждения лицевого нерва могут возникать после травм или операций и приводить к нарушению мимики. Если между концами поврежденного нерва остается разрыв, их нельзя просто сшить: натяжение ухудшает заживление. В таких случаях используют аутотрансплантацию — пересадку фрагмента собственного нерва из другой области. Метод считается надежным стандартом, но требует дополнительного вмешательства.

При альтернативном подходе отдельный фрагмент нерва не берут. Вместо этого используют участок самого поврежденного нерва: часть его внутренних пучков аккуратно выделяют, оставляя связанными с нервным стволом, разворачивают к месту повреждения и подшивают к другому концу. Этот участок работает как «мост» между разорванными концами. Такая техника называется фасцикулярным поворотным лоскутом.

«При восстановлении лицевого нерва важно не только соединить его поврежденные концы, но и минимизировать травматичность операции. Стандартная пересадка собственного нерва надежна, но требует дополнительного вмешательства. Мы проверили подход, при котором хирург использует часть поврежденного нервного ствола. Такой вариант может быть полезен, когда отдельный фрагмент нерва брать нежелательно, а сам дефект можно закрыть за счет тканей рядом с местом повреждения», — пояснил младший научный сотрудник Института кластерной онкологии им. Л.Л. Левшина Сеченовского Университета Марк Габриянчик.

Исследование провели на модели повреждения ветви лицевого нерва у крыс на базе Вивария Института регенеративной медицины НТПБ. У животных формировали одинаковый дефект, а затем восстанавливали его одним из трех способов: пересадкой фрагмента собственного нерва или участком самого поврежденного нервного ствола, развернутым к дефекту с одной из двух сторон. На протяжении восьми недель функцию нерва оценивали по движениям вибрисс — чувствительных усов у крыс, которые зависят от работы лицевого нерва, после чего восстановленный участок ткани изучали под микроскопом. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Через восемь недель наиболее выраженная регенерация наблюдалась после пересадки фрагмента собственного нерва. Но оба варианта нового подхода также дали положительный эффект: у животных частично восстанавливались движения вибрисс (усов), а в зоне повреждения формировалась нервная ткань. Наиболее стабильным оказался лоскут, сформированный со стороны дальнего конца поврежденного нерва, однако по степени восстановления он не превзошел стандартный метод.

Авторы отмечают, что новый подход пока нельзя считать полноценной заменой аутотрансплантации. Но он может быть перспективен для отдельных клинических ситуаций — например, когда забор дополнительного фрагмента нерва нежелателен или невозможен. Команда продолжает исследования по регенерации нервного волокна с применением биопечатных конструкций и новых хирургических методов.

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