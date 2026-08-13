Израильская спасательная миссия вылетает в Колумбию для помощи после землетрясения

В ночь на пятницу в Колумбию вылетает израильская миссия, сформированная ЦАХАЛом, министерством обороны и министерством иностранных дел. Десятки израильских специалистов окажут Колумбии помощь в связи с произошедшим землетрясением.

Миссия под совместным руководством Командования тыла и МИД Израиля вылетит с авиабазы «Неватим» на самолетах ВВС. Сразу после прибытия ее участники приступят к спасательным работам и оказанию помощи.

Глава Командования тыла генерал-майор Шай Клепер определил основной задачей миссии немедленное содействие спасательным работам для спасения человеческих жизней, в том числе путем оперативного картографирования районов разрушений.

Миссию возглавляет командир Национального поисково-спасательного подразделения Командования тыла бригадный генерал запаса Йоси Пинто. В ее состав входят около 80 человек – спасатели и различные специалисты, военнослужащие срочной службы и резервисты.

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