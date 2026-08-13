Польские археологи выяснили происхождение девушки, похороненной в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги

Захоронение девушки с серпом на шее и замком на пальце ноги нашли в 2022 году в городе Пьень (Куявско-Поморское воеводство Польши). Эта необычная могила привлекла внимание во всем мире из-за чрезвычайных мер, которые предприняли люди, хоронившие девушку, чтобы предотвратить ее возвращение после смерти в мир живых.

Археологи обнаружили треугольный замок, прикрепленный к большому пальцу левой ноги молодой женщины, а также железный серп, расположенный на ее шее лезвием к горлу. Все это указало на то, что местные жители считали ее очень опасной. Вероятнее всего, они полагали, что девушка могла быть виновницей несчастий, таких как болезни и голод, которые часто свирепствовали в Речи Посполитой в XVII веке.

Так, замок на пальце символически препятствовал контакту между живыми и мертвыми и защищал общину от возвращения умершего. Серп, который, как установили археологи, положили на горло девушке уже после захоронения, повторно раскопав могилу, служил дополнительной защитой. Тот факт, что серп добавили позже, демонстрирует степень страха, который внушала покойница местным жителям, отметили ученые.

Считалось, что если мертвец попытается подняться из могилы, серп обезглавит его или перережет горло, предотвратив возвращение в мир живых. В народной традиции железо и острые инструменты считались особенно эффективной защитой от демонов, колдовства и злых духов.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании Journal of Archaeological Science: Reports, провели радиоуглеродное датирование, изучили ДНК, элементный состав и проанализировали стабильные изотопы, что позволило лучше понять детали захоронения женщины, которую прозвали Зосей.

Анализ показал, что Зося умерла примерно в середине XVII века. Ее возраст на момент смерти составлял от 17 до 19 лет. Девушка была среднего роста, от 162 до 168 сантиметров.

Результаты генетического исследования указали на то, что Зося могла быть родом из Скандинавии, хотя анализ изотопов стронция эту гипотезу не подтвердил. Ученые предположили, что она была мигранткой во втором поколении или имела семейные корни за пределами ближайшего сообщества, но выросла в том же районе, где ее похоронили. Тем не менее из-за чуждого происхождения Зося могла считаться среди местных жителей изгоем.

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Исследователи также нашли признаки того, что могло быть третьей мерой защиты от злой силы покойной — некий богатый медью предмет, по-видимому, помещенный ей в рот после смерти. Именно он мог стать причиной появления обширных зеленоватых пятен на небе Зоси, а также изменения цвета костей у основания черепа, внутри носовой полости и на первых двух шейных позвонках.

Что это был за оберег, пока не известно. Ученые уверены, что это не могла быть медная монета, поскольку она оставила бы позеленевшую поверхность гораздо меньшей площади.

Вокруг нижней челюсти Зоси обнаружили фрагменты искусно сплетенной декоративной ленты. Анализ показал, что основа ленты была шелковой, а по ее краям располагались четыре нити из чистого золота и серебра. Это может свидетельствовать об относительно привилегированном социальном положении, которое занимала девушка, что делает столь экстремальное обращение с ее останками особенно интригующим, отметили ученые.

Причина смерти Зоси осталась неясной. Предыдущие исследования показали, что девушка страдала от гемангиомы (сосудистой опухоли) в грудине. Это заболевание могло вызывать боль и приводить к видимой деформации или отечности на груди, однако, скорее всего, не было причиной ее смерти.

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