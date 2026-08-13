 

Депутаты КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» заблокировали законопроект Единой России о снижении пенсионного возраста

13.08.2026, 13:00, Разное
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Государственная дума отклонила законопроект «Единой России» о снижении пенсионного возраста до 64 лет и 365 дней для мужчин и до 59 лет и 365 дней для женщин. Документ был заблокирован голосами оппозиционных фракций – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». Голосование состоялось в четверг.

Единороссы предложили снизить пенсионный возраст, однако при обсуждении на законопроект обрушились с критикой представители всех оппозиционных фракций.

Депутат от ЛДПР Станислав Кречетов заявил, что «люди должны работать, а не отдыхать за счёт налогоплательщиков, в том числе депутатов», и добавил: он против того, чтобы его деньги уходили на чужой отдых. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что Россия в соответствии с рядом положений Конституции находится в зависимости от МВФ, а значит, снижение пенсионного возраста противоречит внешним финансовым обязательствам. Представитель «Справедливой России» предупредил, что принятие закона «полностью обрушит российскую экономику».

Авторы законопроекта от «Единой России» не смогли убедить оппозиционные фракции, поэтому снижение пенсионного возраста решили обсудить уже следующим составом Госдумы. 

«После выборов обязательно снизим пенсионный возраст. И договариваться ни с кем не придётся, ведь в следующем составе парламента будет одна партия – наша», – заверил представитель «Единой России» Алексей Подгорный.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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