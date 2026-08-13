 

«Приезжают сразу два Путина»: из-за слухов в Ижевске топливо на АЗС продавали по 30 рублей за литр

13.08.2026, 11:00, Разное
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Свидетелями рекордного снижения цен на бензин стали жители Ижевска – за сутки топливо на АЗС подешевело на треть и стало стоить вместо привычных 90 рублей – 30 рублей за литр. 

Владельцы заправочных станций сообщили, что горожанам не стоит переживать из-за качества. Новая цена – акционная и действует трое суток, пока столицу Удмуртии, согласно инсайдам, с визитом посетят сразу два высоких гостя, по совпадению носящие фамилию Путин. 

Как удалось узнать журналистам от инсайдера из администрации, оба чиновника возглавляют федеральные министерства, но не имеют ничего общего с главой государства. На их фамилии уже забронированы номера класса «люкс» в лучших гостиницах Ижевска. Несмотря на заранее внесённую предоплату, владельцы отелей решили поселить обоих Путиных бесплатно.

Заправиться топливом по акционной цене автолюбители не смогут, за исключением однофамильцев главы государства, предъявивших документ, подтверждающий личность. Такое распоряжение действует, чтобы избежать очередей на заправках и продемонстрировать, что в Ижевске успешно решили проблемы с горючим. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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