В США начались акции протеста против удаления приложения Wildberries из App Store

После удаления приложения российского маркетплейса Wildberries из App Store в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и других крупных городах США начались многотысячные протесты;

Простые американцы требуют восстановить справедливость и вернуть приложение в магазин Apple. Если до конца недели требования протестующих не будут выполнены, то они грозятся разгромить штаб-квартиру компании в Купертино.

«Я не представляю свою жизнь без Wildberries, там есть всё необходимое по хорошим ценам. Пока всякие Amazon и eBay пытаются втюхать нам контрафакт втридорога, русские делают бизнес честно», – сказал журналисту «Первого канала» один из протестующих.

В Apple пообещали оперативно рассмотреть предложения митингующих и «сделать всё возможное, чтобы законные права американцев не были ущемлены».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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