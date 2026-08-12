Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт

Президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт покинет свой пост в конце августа. Заявление он опубликовал в сети Truth Social.

По словам Трампа, Левитт решила уйти, чтобы больше времени проводить с семьей и двумя детьми. 28-летняя Левитт недавно вернулась к работе после декретного отпуска. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

При этом Левитт останется в окружении Трампа. Президент сообщил, что она станет одним из его ведущих внешних советников и продолжит играть заметную роль в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro