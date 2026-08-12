 

Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт

12.08.2026, 22:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт покинет свой пост в конце августа. Заявление он опубликовал в сети Truth Social.

По словам Трампа, Левитт решила уйти, чтобы больше времени проводить с семьей и двумя детьми. 28-летняя Левитт недавно вернулась к работе после декретного отпуска. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

При этом Левитт останется в окружении Трампа. Президент сообщил, что она станет одним из его ведущих внешних советников и продолжит играть заметную роль в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.


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