 

Der Standard — в субботу телефон одной из пропавших израильтянок находился в районе вокзала Вены

12.08.2026, 19:18, Разное
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Телефон одной из пропавших в Австрии израильтянок в субботу утром находился в районе Центрального вокзала Вены. Об этом пишет австрийское издание Der Standard со ссылкой на заместителя посла Израиля в Австрии Илая Леви. После этого никаких новых данных о местонахождении Мали Яаломи и ее дочери Лиэль получить не удалось.

12 августа полиция Вены заявила, что пока не располагает данными, указывающими на причастность третьих лиц к исчезновению женщин. Представитель полиции Маркус Диттрих сообщил изданию Kronen Zeitung, что начат внутренний розыск, проверяются больницы, а поиски ведутся совместно с израильским представительством в Австрии.

50-летняя Мали Яаломи и ее 23-летняя дочь Лиэль не выходят на связь с вечера пятницы, 7 августа. Последнее сообщение семье они отправили из арендованной квартиры в Вене. После окончания шаббата женщины на связь не вышли, их телефоны остаются выключенными.

Как пишет Walla News, полиция обнаружила квартиру пустой – вещей Мали и Лиэль там уже не было. При этом пока не зафиксированы ни операции по их банковским картам, ни записи с камер наблюдения, которые могли бы указать, куда они направились.

Во вторник женщины должны были вернуться в Израиль рейсом из Праги, однако на самолет не сели. Расследование их исчезновения передано центральному подразделению полиции Вены. Сын Мали и брат Лиэль – Ронен Яаломи – также прибыл в Австрию, чтобы присоединиться к поискам.


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