Испытатель Су-57 допустил замену летной интуиции искусственным интеллектом

Благодаря развитию технологий все больше операций во время полета выполняется автоматически. Как рассказал Сергей Богдан, в будущем к искусственному интеллекту перейдет еще больше задач, которые сейчас выполняет человек. Однако на это нужно время.

Уже сейчас нейросети могут анализировать огромные массивы данных, сопоставляя нынешнюю ситуацию с тысячами случаев в прошлом. Богдан не исключил, что в будущем ИИ-системы смогут сравниться с летной интуицией, но для этого необходимо накопить большой массив данных.

Именно опыт человека сейчас помогает обучать алгоритмы. Испытатели много раз выполняют нужный режим. Затем инженеры изучают, какие действия и ошибки летчик совершит. Эти данные впоследствии используют автоматические системы.

По мнению Богдана, в перспективе летную интуицию могут заменить системы искусственного интеллекта, которые обучались на большом массиве данных. Однако сегодня опыт пилота по-прежнему важен.