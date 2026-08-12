Россиянам напомнили о необходимости приобрести билеты для наблюдения солнечного затмения

Замглавы «Роскосмоса» Иосиф Гольдштейн призвал граждан не забывать об административной ответственности за несанкционированное наблюдение солнечного затмения – согласно действующему законодательству, за «несанкционированный просмотр» астрономического явления грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

«Это ограничение продиктовано исключительно заботой о здоровье граждан, так как покупая билет для наблюдения человеку объясняют, что нужны специальные очки и как нужно смотреть на солнце», – сказал Гольдштейн.

Стоимость билета для наблюдения за затмением составляет 1000 рублей. Приобрести его можно на сайте «Роскосмоса», во всех отделениях «Почты России», либо оформив заявку на портале «Госуслуги».

Все собранные средства планируется направить на развитие российской лунной программы – строительство научно-исследовательской станции на спутнике, создание специализированного института РАН и дальнейшие выпуски журнала «Русская Луна», который выходит с 1891 года.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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