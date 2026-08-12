 

В России из-за угрозы беспилотников отменен слет операторов беспилотников

12.08.2026, 16:48, Разное
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Организаторы пятого всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который должен был состояться 29-30 августа в Новгороде сообщили, что отказываются от проведения мероприятия в конкретные даты и в конкретном месте. При этом они утверждают, что речь идет о переносе, а не отмене.

«Аналитический центр Координационного центра помощи Новороссии получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по Слёту в момент его проведения. Мы провели ряд совещаний с руководством региона, военными и специальными службами по вопросам безопасности участников слета. Не про гипотетические возможности, а про реальные сценарии, которые готовит против нас враг, и наши возможные контрмеры», – говорится в заявлении, опубликованном в сети Telegram, которую власти РФ обвиняют в поддержке террора.

«С учетом комбинированного характера планируемой операции, с использованием и новых баллистических возможностей, и старых-недобрых биодронов-террористов, для защиты участников «Дронницы» пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях. Нами было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков – слишком самонадеянно», – утверждают организаторы.


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