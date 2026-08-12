В Петербурге задержан доцент университета по делу о «финансировании экстремистской организации»

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего доцента Европейского университета Игоря Зайцева. По данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, его подозревают в «финансировании экстремистской организации».

Как сообщило петербургское управление МВД, Зайцев перевел 3500 рублей на счет «запрещенной организации». Название организации в официальном сообщении не приводится. По данным ряда российских СМИ, речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), созданном Алексеем Навальным. ФБК объявлен в РФ «экстремистской» и запрещенной организацией.

Зайцев задержан сотрудниками экономической полиции, отмечает ТАСС.

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