Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1631-й день войны

Минобороны РФ 12 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области и нанесла удары в районах Светличного, Купино, Жовтневого, Василевки, Дергачей, Жукова Яра и Казачьей Лопани, а также Писаревки, Порозка, Храповщины и Сум; заявленные потери ВСУ – более 210 военнослужащих. Группировка «Запад» действовала в районах Веселого, Червоного Оскола, Подлимана, Березовки, Моначиновки и Петровки Харьковской области, а также Святогорска, Маяков и Старого Каравана в Донецкой области; заявленные потери – свыше 220 человек. «Южная» группировка сообщила об ударах в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першомарьевки, Никоноровки, Веролюбовки и Николайполья; потери ВСУ оцениваются до 195 человек. Группировка «Центр» действовала в районах Доброполья, Красноподолья, Белозерского, Анновки и Матяшева в Донецкой области, а также Новопавловки, Новониколаевки и Петровского в Днепропетровской области; заявленные потери – свыше 350 человек. «Восток» нанес удары в районах Васильковки, Коломийцев и Ивановки Днепропетровской области, а также Широкого, Мировки, Рыбальского и Вольнянска Запорожской области; заявленные потери – до 340 человек. «Днепр» действовал в районах Орехова, Преображенки, Григоровки и Юрковки Запорожской области; заявленные потери – до 30 человек. Российское ведомство утверждает, что за сутки были поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения ударных БПЛА и пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 159 районах; уничтожены патрульный катер ВМС Украины и восемь безэкипажных катеров, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, пять ракет HIMARS, пять ракет «Нептун» и 1061 БПЛА самолетного типа.».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 205017 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30551 танк и других боевых бронированных машин, 1769 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36127 орудий полевой артиллерии и минометов, 69080 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете минобороны РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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