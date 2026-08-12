Кости со дна Тайваньского пролива раскрыли параметры тела и особенности рациона денисовцев

Денисовцы остаются одной из самых загадочных групп древних людей. Антропологи узнали об их существовании относительно недавно, в 2010 году, когда генетический анализ кости из Денисовской пещеры на Алтае помог выявить ранее неизвестную линию древних Homo.

С тех пор находки пополнились несколькими фрагментами костей и зубов, найденных в разных районах Азии, однако сведений о внешности этих людей, их образе жизни и численности по-прежнему немного. Крупные зубы и массивная челюсть у уже известных находок указывали на своеобразное и мощное строение зубочелюстной системы и, как следствие, крупного телосложения. Однако этого материала было недостаточно, чтобы оценить размеры тела.

Известно, что денисовцы обитали в разных регионах Азии в плейстоцене — в период от более 200 тысяч лет назад до 30 тысяч лет назад. Они пересекались и скрещивались с другими представителями рода Homo.

В 2000-х со дна Тайваньского пролива рыбаки подняли часть нижней челюсти архаичного человека Penghu-1, который жил либо в период между 130 и 190 тысячами лет назад, либо между 10-70 тысяч лет назад. В плейстоцене, когда уровень моря понижался, нынешний пролив становился сушей, поэтому в донных отложениях до сих пор находят многочисленные остатки крупных млекопитающих. Позже специалисты установили, что этот фрагмент принадлежал денисовскому мужчине.

Ученые рассказали, чем гены денисовцев помогли современным людям У жителей Папуа — Новой Гвинеи денисовских генов больше, чем у азиатов и европейцев. Именно потому что геномы современных папуасов содержат относительно большое количество денисовской ДНК (по сравн… naked-science.ru

Вместе с Penghu-1 рыбаки нашли и другие ископаемые останки, среди которых оказались две кости архаичного человека — фрагменты бедренной Penghu-2 и большеберцовой Penghu-3. Эти находки еще в 2010-м ученые распознали как кости гомининов, но узнать их точную принадлежность тогда не удалось. Теперь анализ белков, сохранившихся в костной ткани, позволил установить, что они принадлежали двум разным денисовцам.

Древняя ДНК сохраняется далеко не во всех костях. Ее разрушение ускоряет, в частности, высокая температура, поэтому получить пригодный для анализа генетический материал из останков, найденных в теплых регионах, не всегда удается. В случае с Penghu-1, Penghu-2 и Penghu-3 это сделать не получилось.

Однако некоторые белки способны сохраняться в ископаемых значительно дольше, чем пригодная для анализа ДНК. Исследователи извлекают из них короткие фрагменты — пептиды, определяют последовательность входящих в них аминокислот и сравнивают полученные данные с белковыми последовательностями других древних людей. Именно такой подход позволил установить денисовскую принадлежность Penghu-1, Penghu-2 и Penghu-3.

С новыми фрагментами работали две независимые международные команды антропологов под руководством Йосукэ Кайфу (Yousuke Kaifu) и Минору Ёнеда (Minoru Yoneda) из Музея Токийского университета в Японии.

Челюсть денисовца из тибетской пещеры Байшия / © Wikimedia, Dongju Zhang

Кайфу и его коллеги измерили сохранившиеся части бедренной и большеберцовой костей и сопоставили их с костями других представителей рода Homo. По морфометрическим моделям исследователи оценили рост Penghu-2 примерно в 180 сантиметров, а массу тела — в 83 килограмма. Для Penghu-3 они получили приблизительно 190 сантиметров и 91 килограмм. То есть тайваньские денисовцы были достаточно высокими людьми, приблизительно на 10-20 сантиметров выше современного среднестатистического человека.

Радиоуглеродное датирование позволило уточнить возраст находок — 43-45 тысяч лет. Они относятся к числу самых поздних известных останков денисовцев, обнаруженных в Восточной Азии.

Крупное тело могло давать денисовцем серьезное преимущество. Такие физические параметры помогали им охотиться на больших животных и преодолевать значительные расстояния в поисках пищи.

Денисовский человек оказался вчетверо старше Ученые выявили осколки «денисовских»‎ костей в археологическом слое возрастом 200 тысяч лет. Костных человеческих останков в слоях такого возраста в Денисовой пещере до сих пор еще не находили. naked-science.ru

Вторая команда антропологов, возглавляемая Ёнедой, попыталась восстановить рацион денисовцев. Для этого ученые провели изотопный анализ Penghu-3 — применили метод, позволяющий исследовать соотношения стабильных изотопов углерода и азота в костях.

Соотношение стабильных изотопов углерода сохраняет информацию об источниках углерода, поступившего в организм с пищей, и поэтому помогает реконструировать характер растительности и окружающей среды.

Азот дает другую информацию: изотопный состав помогает определить положение особи в пищевой цепи и оценить роль животного белка в рационе. Чем выше содержание азота-15, тем выше трофический уровень организма (положение в пищевой цепи): у хищников этот показатель обычно выше, чем у травоядных. Поэтому по анализу азота-15 оценивают, насколько большую роль в рационе играла пища животного происхождения.

Судя по изотопным данным, денисовец Penghu-3 жил в саванне или на открытых пространствах, где произрастали тропические и субтропические растения, в том числе злаки. Что касается пищи, то рацион денисовца содержал значительную долю животного белка, а следов морских или пресноводных продуктов в образцах не обнаружили. Это особенно интересно для находки с территории, которая сегодня связана с морем. Можно подумать, что раз останки денисовца обнаружили на дне нынешнего Тайваньского пролива, он должен был питаться рыбой или другими морепродуктами. Но оказалось, что это не так.

Иммунная система современных папуасов сформировалась при участии ДНК денисовцев Международная команда ученых пришла к выводу, что на некоторые важные функции в генетике современного человечества повлияли не только гены неандертальцев, но и денисовцев. naked-science.ru

До недавнего времени денисовцы были своего рода уникальным парадоксом: их генетический след известен гораздо лучше, чем внешний облик. Теперь ситуация меняется. Изученные кости впервые дают возможность судить о размерах тела и некоторых особенностях строения нижних конечностей денисовцев, а также рационе этих людей.

Результаты исследований важны и для понимания того, почему денисовцы в конечном итоге исчезли. Новые данные показали, что они могли приспосабливаться к разным условиям окружающей среды и использовать разные источники пищи. Поэтому их исчезновение вряд ли можно объяснить только изменением климата или неспособностью жить в новых природных условиях. Возможно, свою роль сыграли другие факторы — например, изменения численности населения, конкуренция с другими группами Homo или постепенное смешивание денисовцев с предками современных людей.

Выводы антропологов представлены в двух статьях, опубликованных на сервере препринтов по биологии (1,2).

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