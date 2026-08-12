Суд в США заблокировал указ Трампа, ограничивающий голосование по почте

Федеральный судья в Бостоне Индира Талвани запретила Почтовой службе США (USPS) выполнять положения указа президента Дональда Трампа, направленного на ужесточение правил голосования по почте перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. Решение распространяет на всю страну более ранний запрет, который действовал в 23 штатах и округе Колумбия.

Указ Трампа, подписанный в марте, предусматривал создание федеральных списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, и требовал от штатов предоставлять данные об избирателях, которым могут направляться бюллетени по почте. USPS предполагалось разрешить не доставлять такие бюллетени избирателям, отсутствующим в соответствующих списках.

Талвани постановила, что исполнительная власть не обладает конституционными полномочиями самостоятельно устанавливать правила проведения выборов: эти полномочия принадлежат штатам и Конгрессу. По ее мнению, вмешательство федеральной администрации и Почтовой службы могло создать путаницу непосредственно перед выборами и привести к тому, что законные избиратели лишатся возможности проголосовать.

Администрация Трампа утверждает, что меры необходимы для предотвращения участия в голосовании лиц, не являющихся гражданами США. Ранее апелляционный суд уже отказался отменить запрет на применение соответствующих положений указа в 23 штатах. Судебные споры вокруг инициативы администрации продолжаются менее чем за три месяца до промежуточных выборов.

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