 

Суд в США заблокировал указ Трампа, ограничивающий голосование по почте

12.08.2026, 5:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Федеральный судья в Бостоне Индира Талвани запретила Почтовой службе США (USPS) выполнять положения указа президента Дональда Трампа, направленного на ужесточение правил голосования по почте перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. Решение распространяет на всю страну более ранний запрет, который действовал в 23 штатах и округе Колумбия.

Указ Трампа, подписанный в марте, предусматривал создание федеральных списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, и требовал от штатов предоставлять данные об избирателях, которым могут направляться бюллетени по почте. USPS предполагалось разрешить не доставлять такие бюллетени избирателям, отсутствующим в соответствующих списках.

Талвани постановила, что исполнительная власть не обладает конституционными полномочиями самостоятельно устанавливать правила проведения выборов: эти полномочия принадлежат штатам и Конгрессу. По ее мнению, вмешательство федеральной администрации и Почтовой службы могло создать путаницу непосредственно перед выборами и привести к тому, что законные избиратели лишатся возможности проголосовать.

Администрация Трампа утверждает, что меры необходимы для предотвращения участия в голосовании лиц, не являющихся гражданами США. Ранее апелляционный суд уже отказался отменить запрет на применение соответствующих положений указа в 23 штатах. Судебные споры вокруг инициативы администрации продолжаются менее чем за три месяца до промежуточных выборов.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.08 / Трамп рассказал об операции с самолетом-приманкой и «хулигане Ближнего Востока»

12.08 / Сестра покойного Линдси Грэма вышла во второй тур республиканских праймериз в Южной Каролине

11.08 / На границе Латвии и Беларуси обнаружен первый туннель для переброски нелегалов

11.08 / Московские заправки начнут работать по предварительной записи через mos.ru

11.08 / Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям»

11.08 / Сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер в больнице после избиения в Подмосковье

11.08 / Илон Маск планирует построить крупнейшее здание в мире в Техасе

11.08 / Найденная в Арктике 80 лет назад окаменелость оказалась гигантской хищной амфибией из триасового периода

11.08 / Судья, отстранивший партию «Яблоко» от участия в выборах, оказался коммунистом

11.08 / AJS выпустила эндуро-скутер Leten LT190 для любителей оффроуда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике