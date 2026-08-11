 

Сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер в больнице после избиения в Подмосковье

11.08.2026, 17:19, Разное
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Один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин умер в больнице через полтора месяца после избиения в подмосковном Видном. Ему был 61 год. О его смерти 10 августа сообщила радиостанция.

По данным «Эха», Недоводин находился в реанимации и умер, не приходя в сознание.

Об обстоятельствах произошедшего ранее рассказала бывший заместитель главы радиостанции Анастасия Миронова. По ее словам, ночью 23 июня Недоводин вышел из своей квартиры, чтобы сделать замечание шумной компании, и был избит. Миронова утверждала, что полиция приехала только после пятого звонка.

По ее словам, один из участников избиения заявлял, что вернулся с войны в Украине.


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