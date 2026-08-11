 

Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям»

11.08.2026, 17:48, Разное
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Власти РФ освободили 32-летнего бывшего морпеха США Роберта Гилмана, который находился в заключении с 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, президент РФ Владимир Путин одобрил помилование Гилмана по гуманитарным соображениям в связи с состоянием его здоровья. Белый дом и Госдепартамент ранее призывали Москву освободить американца, чтобы он мог получить медицинскую помощь в США.

Гилмана вывезли из РФ самолетом Госдепартамента в аэропорт Вашингтон-Даллес. Один из американских чиновников, разговаривавший с ним после освобождения, сообщил, что Гилман может ходить и говорить. CBS News со ссылкой на Associated Press пишет, что его планируют направить на медицинское и психологическое обследование в Техас.

Гилмана задержали 17 января 2022 года в поездке. Российские власти утверждали, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой полицейского. В дальнейшем против него были выдвинуты дополнительные обвинения, связанные с нападениями на сотрудников российской пенитенциарной системы, после чего общий срок заключения был увеличен до 10 лет.

Американская сторона не сообщала о каком-либо обмене заключенными. Один из чиновников назвал освобождение Гилмана «жестом доброй воли».


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