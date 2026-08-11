AJS выпустила эндуро-скутер Leten LT190 для любителей оффроуда

Британский производитель AJS представил мотоцикл Leten LT190, который может стать идеальным переходным звеном для тех, кто привык к скутерам, но хочет освоить более серьезную технику. Модель позиционируется как универсальный внедорожник для проселочных дорог, зеленых зон и поездок на выходные. Сердцем байка стал одноцилиндровый двигатель объемом 188 куб. см с жидкостным охлаждением, выдающий 18,5 лошадиных сил при 8000 оборотах в минуту. Однако главная фишка LT190 – автоматическая трансмиссия с вариатором и ременно-цепным приводом, которая полностью исключает рычаг сцепления и переключения передач, что делает управление максимально простым и интуитивным.

Двигатель оснащен поршневыми кольцами с углеродным покрытием, уменьшающим трение и улучшающим теплоотвод – такая технология обычно встречается на премиальных супербайках. Мотоцикл собран на двойной трубчатой стальной раме, имеет обычные вилки спереди и газовые амортизаторы с пятипозиционной регулировкой сзади. Тормозная система включает диски спереди и сзади с двухканальной ABS, которую можно отключать для бездорожья. Также предусмотрена система контроля тяги. Высота по седлу составляет 790 мм, а снаряженная масса – всего 149 кг, что делает модель доступной для невысоких водителей.

LT190 оснащен 17-дюймовыми алюминиевыми колесами с бескамерными шинами, подогревом ручек, бесключевым зажиганием, TFT-дисплеем и USB-портом. Бак имеет объем 9 литров, расход топлива около 3,14 литра на 100 км, грузоподъемность около 150 кг. Заднее сиденье откидывается, открывая багажник и превращаясь в спинку. Цена в Великобритании – около 4690 долларов. LT190 не пытается конкурировать с серьезными эндуро или туристическими мотоциклами, а предлагает компромисс: практичность скутера, стиль приключенческого байка и легкость управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет исследовать гравийные дороги без страха перед сцеплением и переключением передач.Источник — AJS

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