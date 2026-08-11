По всей России проходят многотысячные митинги в поддержку снятия партии «Яблоко» с выборов

С раннего утра 11 августа россияне стали собираться на согласованные собрания, чтобы выразить свою поддержу решению Верховного суда об отмене незаконного решения ЦИК о допуске партии «Яблоко» до выборов в Государственную думу.

По оценкам экспертов, в митингах по всей стране приняли участие не менее 30 миллионов граждан, из них порядка 2 миллионов человек в Москве. Работники столичного Электрозавода призвали власти не останавливаться на достигнутом и «додавить либеральную гадину».

«Враги нашей великой страны подлы и хитры. Они тонко маскируют свою подрывную работу, направленную на превращение России в колонию коллективного Запада. Спасибо судьям Верховного суда, которые вовремя остановили проклятых гадов из «Яблока» и не дали им совершить страшное», – говорится в резолюции, единогласно принятой на собрании трудового коллектива.

Также трудящиеся призвали провести проверку сотрудников ЦИК, которые допустили «Яблоко» до выборов. Рабочие считают, что чиновники получили многомиллионные взятки за незаконное решение от американской разведки, поэтому должны быть сурово наказаны.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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