 

Верховный суд рассмотрит иск о снятии с выборов всех партий, кроме «Единой России»

11.08.2026, 13:00, Разное
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Верховный суд в среду рассмотрит иск о снятии с выборов всех политических партий, кроме «Единой России». Соответствующий иск был подан прокуратурой в связи с выявлением «фактов агитации за указанные политические объединения из-за рубежа, в том числе лицами, внесёнными в реестры иностранных агентов, экстремистов и террористов».

В иске предлагается временно запретить 9 партиям политическую деятельность до окончания расследования фактов иностранного влияния. Центризбирком должен будет провести «повторную жеребьёвку среди оставшихся политических объединений». Если суд удовлетворит иск, в бюллетене останется одна партия, что формально не запрещено правилами.

ЦИК предварительно подтвердил, что способен провести выборы с единственным участником – согласно оценкам экспертов, такое решение «уменьшит сложности для голосующих граждан», снизит нагрузку на экологию и позволит быстрее подсчитать голоса. В свою очередь Конституционный суд уже дал заключение о том, что подобное решение «сократит разночтения единого государственного курса и положительно повлияет на единообразие политического поля».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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