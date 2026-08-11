Хантер Байден — «За слухами о том, что у меня была детская порнография, стоит Израиль»

Сын бывшего президента США Хантер Байден стал гостем подкаста ультраправого политического комментатора Такера Карлсона. Предметом беседы стала тема, объединяющая их обоих – утверждения об израильском влиянии на американскую политику.

«Биньямин Нетаниягу – олицетворение зла, и если говорить об этом – антисемитизм, то я не знаю, о чем вообще можно говорить», – заявил Байден, сообщив также, что точно знает: его собеседник – не антисемит. По его словам, эти обвинения используются, чтобы заставить критиков Израиля замолчать.

Зашла речь и о компьютере Хантера, утечка данных с которого стала одной предметом нападок республиканцев на Байденов в 2020 году. Сын президента дал понять, что к взлому и распространению его личной информации причастны русские, американцы, украинцы, а также премьер-министр Израиля.

Карлсон заявил, что израильтяне также причастны к распространению лживых измышлений о том, что хранилось в компьютере. Он рассказал, что, когда работал на Fox News, человек, связанный с Нетаниягу подошел к его продюсеру и рассказал, что там была и детская порнография. «Да, за этим тоже стояли израильтяне», – заявил интервьюируемый.

В ходе интервью, которое цитирует The New Arab, ведущий выразил сожаление, что принял участие в направленной против Байдена кампании и тенденциозно представлял факты. «Я глубоко об этом сожалею», – заявил он.

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