Тело человека отреагировало на отсутствие смартфона как на стресс

Номофобией называют страх или выраженную тревогу, возникающие, когда человек лишается доступа к смартфону или связи. Это понятие используют при изучении проблемного использования гаджетов у молодых людей. Так, в более ранних работах ученые выработали опросник NMP-Q, который оценивает степень выраженности этого страха.

Однако такие методы показывают прежде всего то, как человек сам видит свое состояние, но хуже отвечают на вопрос, сопровождается ли разлука со смартфоном измеримой реакцией организма.

Авторы нового исследования проверили возможность физиологической реакции на отсутствие смартфона. Ученые измерили уровень электродермальной активности — изменение электрической проводимости кожи, которая связана с работой потовых желез и контролируется симпатической нервной системой. Этот показатель применяют в психофизиологии как маркер общего возбуждения организма.

При эмоциональном напряжении или ожидании значимого события усиливается потоотделение, а вслед за ним — проводимость кожи. При этом сама по себе электродермальная активность не показывает, что человек испытывает именно стресс, страх или тревогу, лишь фиксируя физиологическое возбуждение.

В эксперименте участвовали 110 студентов-стоматологов из Университета медицинских наук Доу в Карачи (Пакистан). Сначала испытуемые заполнили опросник NMP-Q, после чего исследователи распределили их на группы с легкой, умеренной и тяжелой номофобией. У большинства она оказалась умеренной, а примерно у четверти — тяжелой. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

Потом испытуемые 15 минут сидели со смартфонами. Затем телефон на 45 минут убирали вне досягаемости и запрещали им пользоваться. Чтобы стимулировать ожидание, исследователи в это время дважды звонили участнику и отправляли три сообщения. После смартфон возвращали еще на 15 минут. На протяжении всего эксперимента измеряли электродермальную активность, частоту сердечных сокращений и дыхания.

Средняя активность выросла с 0,02 микросименса на исходном этапе до 2,87 микросименса во время лишения смартфона. После возвращения телефона показатель снизился до 1,80 микросименса, но все еще оставался значительно выше исходного уровня.

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Причем реакция зависела от выраженности номофобии. Чем сильнее участник был зависим от своего телефона, тем сильнее был его физиологический стресс при лишении гаджета. Общий балл NMP-Q также коррелировал с величиной реакции. Чем сильнее человек по анкете боялся остаться без смартфона, тем сильнее возрастала активация симпатической нервной системы при реальном ограничении доступа к нему.

Частота сердечных сокращений тоже различалась между этапами, но эффект был небольшим, а частота дыхания существенно не менялась. Поэтому авторы научной работы посчитали электродермальную активность более чувствительным инструментом для регистрации подобных реакций, чем пульс или дыхание.

Исследование не доказывает, что отсутствие смартфона вызывает «ломку». Ученые не измеряли кортизол и другие биохимические маркеры и не спрашивали участников непосредственно во время эксперимента, насколько тревожными или напряженными они себя чувствуют. Кроме того, выборка состояла только из студентов-стоматологов и была смещена в сторону женщин.

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