 

Медики Сеуты сообщают о поступающих к ним изнасилованных девочках

11.08.2026, 14:18, Разное
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По меньшей мере четыре девочки в возрасте младше 15 лет, прибывшие в испанскую Сеуту вместе с десятками тысяч марокканских мигрантов, обратились в больницу после изнасилования, пишет Euronews со ссылкой на местных врачей.

Среди подвергшихся насилию – также один мальчик, однако предполагается, что число пострадавших значительно больше. 12 женщин обратились в больницу в связи с пережитым сексуализированным насилием, медосмотр выявил характерные для изнасилования травмы.

Врач приемного покоя Сусанна Аркасо подтвердила факт изнасилования: «Эти девочки живут на улицах, для них просто нет места. Когда мы их выписываем, им некуда идти. И в целом – мы оказываем помощь 300-400 мигрантам в сутки. Ситуация катастрофическая».

Марокканская организация по защите прав ребенка «Не трогайте моих детей» потребовала от испанских властей тщательно расследовать эти преступления и наказать виновных. «Несовершеннолетние, оставшиеся без защиты, могут стать жертвами насилия, эксплуатации и торговли людьми», – сказано в заявлении организации.


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