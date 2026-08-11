Послание Хиросимы остальному миру спустя 81 год после ядерной бомбардировки

6 августа в Мемориальном парке мира в Хиросиме прошла памятная церемония. Она состоялась в 8:15, с точностью до минуты, когда американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» сбросил атомную бомбу «Малыш» на город 6 августа 1945 года. Церемония ознаменовалась сразу несколькими тревожными факторами. То, как нынешние политики говорят о произошедшей 81 год назад катастрофе, невольно закладывает фундамент для ее повторения в ближайшем будущем.

Термин «хибакуша» означает «переживший ядерную бомбардировку». Таковых в Японии на сегодня более 91 тысячи человек — при том, что средний возраст среди них составляет 86 лет. Это ужасает – они еще были карапузами, когда их опалило ядерное пламя, и всю долгую жизнь они вынуждены были мучиться с последствиями этого удара. Лейкемия, множественные хронические заболевания и прочие проблемы, вызванные радиационным облучением. Им «не повезло» быстро умереть после взрыва атомной бомбы и они – живое, но молчаливое предупреждение о том, чем грозят миру ядерные конфликты.

Спустя более восьми десятилетий после бомбардировки Хиросимы ежегодная мемориальная церемония продолжает служить как данью памяти погибшим, так и напоминанием о последствиях ядерного конфликта.

По мере того, как число ныне живущих хибакуша неуклонно сокращается, ответственность за сохранение их воспоминаний все больше переходит к будущим поколениям. Послание церемонии остается таким же актуальным сегодня, как и десятилетия назад: хотя технологии, политика и глобальные альянсы могут меняться, гуманитарные последствия ядерной войны остаются неизменными — и их никогда нельзя забывать.Источник — Japan Times

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