 

Послание Хиросимы остальному миру спустя 81 год после ядерной бомбардировки

11.08.2026, 15:15, Разное
  Поддержать в Patreon

6 августа в Мемориальном парке мира в Хиросиме прошла памятная церемония. Она состоялась в 8:15, с точностью до минуты, когда американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» сбросил атомную бомбу «Малыш» на город 6 августа 1945 года. Церемония ознаменовалась сразу несколькими тревожными факторами. То, как нынешние политики говорят о произошедшей 81 год назад катастрофе, невольно закладывает фундамент для ее повторения в ближайшем будущем.

Термин «хибакуша» означает «переживший ядерную бомбардировку». Таковых в Японии на сегодня более 91 тысячи человек — при том, что средний возраст среди них составляет 86 лет. Это ужасает – они еще были карапузами, когда их опалило ядерное пламя, и всю долгую жизнь они вынуждены были мучиться с последствиями этого удара. Лейкемия, множественные хронические заболевания и прочие проблемы, вызванные радиационным облучением. Им «не повезло» быстро умереть после взрыва атомной бомбы и они – живое, но молчаливое предупреждение о том, чем грозят миру ядерные конфликты.

Спустя более восьми десятилетий после бомбардировки Хиросимы ежегодная мемориальная церемония продолжает служить как данью памяти погибшим, так и напоминанием о последствиях ядерного конфликта.

По мере того, как число ныне живущих хибакуша неуклонно сокращается, ответственность за сохранение их воспоминаний все больше переходит к будущим поколениям. Послание церемонии остается таким же актуальным сегодня, как и десятилетия назад: хотя технологии, политика и глобальные альянсы могут меняться, гуманитарные последствия ядерной войны остаются неизменными — и их никогда нельзя забывать.Источник &#8212 Japan Times


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.08 / На границе Латвии и Беларуси обнаружен первый туннель для переброски нелегалов

11.08 / Московские заправки начнут работать по предварительной записи через mos.ru

11.08 / Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям»

11.08 / Сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер в больнице после избиения в Подмосковье

11.08 / Илон Маск планирует построить крупнейшее здание в мире в Техасе

11.08 / Найденная в Арктике 80 лет назад окаменелость оказалась гигантской хищной амфибией из триасового периода

11.08 / Судья, отстранивший партию «Яблоко» от участия в выборах, оказался коммунистом

11.08 / AJS выпустила эндуро-скутер Leten LT190 для любителей оффроуда

11.08 / Строение жевательных мышц связали с апноэ, пневмонией и асимметрией лица

11.08 / Физики выяснили, как терагерцовое излучение переключает ферми-поляроны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике