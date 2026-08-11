 

Судья, отстранивший партию «Яблоко» от участия в выборах, оказался коммунистом

11.08.2026, 16:00, Разное
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Журналисты опубликовали биографию судьи Верховного суда Республики Коми Аркадия Засухина, чьё решение о снятии избирательного списка партии «Яблоко» с региональных выборов вызвало общественный резонанс.

Выяснилось, что Засухин состоит в КПРФ с 1993 года и числится секретарём первичной ячейки в городе Ухта, а его докторская диссертация по юриспруденции носит название «Диалектический материализм как методология избирательного права: от Гегеля к Чурову». Сам судья, комментируя открывшиеся факты, заявил, что не видит в них конфликта интересов, поскольку «отстранение буржуазных партий от выборов – это не предвзятость, а реализация классового подхода, предписанного исторической необходимостью».

Представители «Яблока», узнав о партийной принадлежности судьи, испытали сложную гамму чувств: с одной стороны, это объясняло исход дела, с другой – ставило их в неловкое положение, ведь жаловаться на коммуниста, исполняющего коммунистические же установки, значило бы отрицать свободу идеологических предпочтений, которую само «Яблоко» всегда отстаивало.

«Я тридцать лет в партии, и все тридцать лет я ждал этого дела, – прокомментировал судья Засухин в беседе с корреспондентом ухтинской газеты «Красное знамя». – Когда я вижу либералов, пытающихся пройти в законодательное собрание через буржуазные процедуры, во мне просыпается классовый инстинкт. Кто-то скажет: конфликт интересов. А я скажу: диалектика. Высшая справедливость в том и состоит, чтобы решение принимал тот, кому оно идеологически близко, а не тот, кто притворяется нейтральным. «Яблоку» я бы посоветовал не обижаться, а пересмотреть своё отношение к частной собственности – глядишь, и решения судов начнут выноситься в их пользу». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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