Илон Маск планирует построить крупнейшее здание в мире в Техасе

Илон Маск представил проект огромного предприятия по производству современных полупроводников в округе Граймс, штат Техас, пишет New York Post. Если планы будут реализованы, здание станет крупнейшим в мире. Проект получил название Terafab. Это будет вертикально интегрированный комплекс площадью более 9 миллионов квадратных метров, где в одном месте будут производить, упаковывать и тестировать микрочипы.

По задумке Маска, предприятие должно обеспечить чипами сразу несколько его компаний и проектов. В частности, речь идет о роботах Optimus и беспилотных Cybercab компании Tesla, а также о космических дата-центрах SpaceX.

Необходимость в таком заводе Маск объясняет растущим спросом на вычислительные мощности. По его оценке, Tesla и SpaceX в будущем вместе будут нуждаться более чем в одном тераватте вычислительной мощности – значительно больше, чем сегодня способна обеспечить мировая индустрия. Строительство планируется на территории бывшей электростанции возле водохранилища Гиббонс-Крик. На опубликованных изображениях комплекс выглядит как два огромных симметричных здания U-образной формы, соединенных внутренней дорогой.

Инвестиции в проект могут составить около $55 миллиардов на первом этапе, а впоследствии сумма способна вырасти более чем вдвое. Ожидается, что Terafab создаст от 1800 до 3000 рабочих мест.

При этом проект уже вызывает критику. Оппоненты сомневаются, что значительную часть вакансий удастся заполнить местными жителями, а также предупреждают о серьезных экологических последствиях.

Производство современных микрочипов требует огромного количества сверхчистой воды и энергии. Кроме того, в процессе используются фторированные парниковые газы. Например, потенциал глобального потепления трифторида азота (NF3) примерно в 17 тысяч раз выше, чем у углекислого газа. Местные жители также обеспокоены тем, как масштабный проект изменит привычную жизнь небольшого сельского района. Некоторые владельцы бизнеса признаются, что опасаются открыто критиковать планы Маска, поскольку это может повлиять на отношение клиентов к их компаниям.

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