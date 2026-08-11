На границе Латвии и Беларуси обнаружен первый туннель для переброски нелегалов

10 августа на границе Латвии и Беларуси был впервые обнаружен туннель, который использовался для нелегального перехода границы. Об этом сообщила пограничная охрана Латвии.

Издание LSMпишет, что недалеко от туннеля была обнаружена группа из 15 мигрантов, которые были возвращены в Беларусь.

После обнаружения подземного сооружения глава МВД Латвии Янис Домбрава поручил изучить возможность сканирования грунта вдоль восточной границы, чтобы проверить, нет ли там других подземных проходов. Власти также намерены усилить наблюдение за границей с помощью беспилотников.

Это не первый случай использования подземных туннелей для нелегального перехода границы из Беларуси в страны Евросоюза. Польские власти сообщали, что в 2025 году на польско-белорусской границе были обнаружены четыре таких туннеля. Через один из них, найденный в декабре возле Наревки, успели пройти около 180 человек.

В феврале издание GB News опубликовало материал, посвященный использованию туннелей для организации незаконной миграции. В материале утверждалось, что РФ в рамках «гибридной войны» использует Беларусь для организации миграционного давления на страны Европы, прежде всего Польшу. Со ссылкой на польских чиновников сообщалось, что для строительства туннелей в Беларусь привлекали специалистов с Ближнего Востока, имеющих опыт подобных работ.

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