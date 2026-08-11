Московские заправки начнут работать по предварительной записи через mos.ru

В Москве автомобильные заправки в ближайшее время перейдут на работу по предварительной записи через личный кабинет на портале mos.ru. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, решение связано с необходимостью «оптимизировать городскую инфраструктуру и сделать процесс заправки максимально предсказуемым для москвичей».

Специалисты считают, что в Москве избыточно много заправок – значительная часть АЗС большую часть времени простаивает, занимая при этом ценную городскую территорию.

«Получается парадоксальная ситуация: заправки стоят, бензин там есть, но одновременно всеми ими жители не пользуются. Это неэффективное использование площадей», – пояснили в департаменте.

В связи с этим часть АЗС решили оптимизировать. В процесс оптимизации входят два этапа: демонтаж станции и возведение на этом месте многоуровневого платного паркинга. На крышах паркингов сделают общественные пространства и спортивные площадки (в том числе для падела). Оставшиеся станции перейдут на заявочный принцип работы – достаточно будет зайти на портал mos.ru, открыть раздел «Заправки», выбрать удобную АЗС, дату и время посещения, а также необходимый объём топлива. Когда москвич приедет на выбранную заправку, система автоматически передаст оператору информацию о заказе.

На первом этапе планируется внедрить несколько стандартных пакетов: «Заправка 10», «Заправка 20» и «Заправка 30». В дальнейшем могут быть введены абонементы – к примеру, обладатель месячной подписки сможет заранее указать, что каждый понедельник в 08:30 ему требуется 20 литров АИ-95, а каждую пятницу в 18:00 – ещё 30 литров. При изменении жизненных обстоятельств запись можно будет перенести через личный кабинет, но не позднее чем за 48 часов до назначенного времени.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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