 

Сестра покойного Линдси Грэма вышла во второй тур республиканских праймериз в Южной Каролине

12.08.2026, 4:48, Разное
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Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, вышла во второй тур праймериз Республиканской партии за место в Сенате от Южной Каролины. По данным Reuters, после подсчета около 80% голосов она набрала 32,6%. Второе место занял член Палаты представителей Ральф Норман с 24%. Второй тур состоится 25 августа.

Дарлин Грэм была назначена губернатором Южной Каролины Генри Макмастером временно занять место брата после его смерти. До этого она никогда не занимала выборных должностей. Ее кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.

Победитель второго тура республиканских праймериз встретится на ноябрьских выборах с кандидатом Демократической партии Энни Эндрюс, педиатром по профессии. Южная Каролина традиционно считается республиканским штатом, однако борьба за место Грэма привлекла повышенное внимание из-за большого числа кандидатов и споров внутри партии о том, должна ли его сестра фактически «унаследовать» сенатское кресло.


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