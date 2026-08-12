 

Трамп рассказал об операции с самолетом-приманкой и «хулигане Ближнего Востока»

12.08.2026, 5:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что при вылете из Турции в прошлом месяце последовал рекомендациям Секретной службы и военных, которые организовали операцию со сменой самолета из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана. По данным The Washington Post, Трамп сначала на глазах у камер поднялся на Air Force One, затем тайно покинул его и был доставлен на другом военном самолете, тогда как президентский Boeing вылетел без него и фактически использовался как приманка.

Комментируя эту операцию, Трамп заявил, что не задавал подробных вопросов об угрозе. «Я получаю много угроз», – заявил он, добавив, что считает самолет, на котором в итоге летел, даже более уязвимым, поскольку противник мог бы предположить, что именно его выберут для атаки. Трамп подчеркнул, что в подобных ситуациях следует указаниям Секретной службы и военных.

В той же беседе с журналистами президент вновь резко высказался об Иране. По его словам, он «не доверяет Ирану», поскольку Тегеран, как он утверждает, неоднократно его обманывал. Трамп заявил, что США сейчас имеют «полный контроль» над Ормузским проливом и находятся в «очень сильной позиции».

При этом он допустил возможность новых ударов по Ирану, если Тегеран предпримет действия, которые Вашингтон сочтет угрозой. По словам Трампа, Иран в течение десятилетий был «хулиганом Ближнего Востока», но теперь, по его оценке, утратил этот статус.


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