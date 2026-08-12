 

ICE планирует закупить электрошоковые перчатки на сумму до $20 млн

12.08.2026, 6:49, Разное
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Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует закупить тысячи специальных перчаток, способных наносить электрический разряд при непосредственном контакте с человеком. Как пишет Associated Press, министерство внутренней безопасности США опубликовало уведомление о планах потратить на эти устройства до 20 миллионов долларов. Поставки предполагается осуществить до марта.

Устройства G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter) производит компания Compliant Technologies из штата Кентукки. В обычном режиме они используются как стандартные служебные перчатки, однако после нажатия переключателя способны подавать электрические импульсы через контакт с кожей. Производитель позиционирует устройство как средство принуждения к подчинению и деэскалации и утверждает, что необходимый эффект обычно достигается за несколько секунд. Такие перчатки уже используются в некоторых американских тюрьмах и полицейских управлениях.

Предполагаемая закупка ICE станет крупнейшим заказом этих устройств. Для их применения сотрудники должны пройти специальное обучение и каждые два года подтверждать квалификацию. Производитель указывает, что G.L.O.V.E. не должны применяться в качестве наказания, в ответ только на словесное неповиновение, а также против детей, беременных женщин, пожилых людей и других групп повышенного риска.

Планы ICE вызвали обеспокоенность правозащитников. Представители Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) опасаются возможных злоупотреблений, особенно с учетом критики в адрес ICE в связи с применением силы при задержаниях. Правозащитники обращают внимание на то, что электрический разряд причиняет сильную боль, но может не оставлять заметных следов.


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